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Yaramazlara biraz batar!

AB’den fosil yakıt fonlamasını durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Brüksel’de düzenledikleri toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklama ile Avrupa Yatırım Bankası’nı (EIB) petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt projelerini fonlamayı durdurması için uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Böylece, daha önce yalnızca kömür üretimi-tüketimine karşı çıkan AB üyesi ülkelerin maliye bakanları ilk kez, iklim krizinin temel nedenleri arasında gösterilen fosil yakıtlara karşı bir bildiriyi imzalamış oldu.

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EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar avro fonlama sağladı ve 2013 yılından bu yana sağladığı fonlama 13.4 milyar avro düzeyine yükseldi.

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