AB’den Doğu Akdeniz çıkışı: Gelişmeler son derece endişe verici

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ‘son derece endişe verici’ olduğunu açıkladı ve Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerginlikler konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye’nin, enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklaması ve sismik araştırma gemisi olan Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgeye gelmesi, uzun süredir anlaşmazlık yaşanan NATO müttefiki Yunanistan ile gerilimi yeniden alevlendirdi.

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Avrupa Komisyonu dışişleri sözcüsü Peter Stano düzenlediği basın toplantısında, “Gelişmeler son derece endişe verici” dedi.

Stano “Yapılması gereken, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve olumlu ilişki ilkeleri doğrultusunda tüm açık sorunları çözmeye çalışmaktır” diye konuştu.

Türkiye enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi olan Oruç Reis dün Doğu Akdeniz’de tartışma yaratan bölgeye geldi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter’daki açıklamasında “Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış” dedi.

Çelik ayrıca AB’nin Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu‘na çevirmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.