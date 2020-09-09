Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB’den Covid-19 aşısı alımı anlaşması: İlk etapta 200 milyon doz

Avrupa Birliği (AB), corona virüsüne (Covid-19) karşı ilaç firması BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım için anlaşma sağlandığını bildirdi.

Fotoğraf: Biontech

Avrupa Komisyonu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının alımına yönelik istikşafi görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Reklam

Açıklamada, geliştirilen aşının Covid-19’a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 200 milyon doz alınacağı, ayrıca yapılacak sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de yer alacağı ifade edildi. 

AB’nin şimdiye kadar Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna firmaları ile de benzer aşı alım görüşmelerini tamamladığı belirtilen açıklamada, AstraZeneca firmasıyla ise sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Oxford’un ‘corona’ aşısı çalışmalarına bir deneğin hastalanması üzerine ara verildi

Oxford aşısında umutları artıran gelişme: Çift koruma sağlıyor

Oxford Üniversitesi’nin ‘corona’ aşısında ‘doğru türde bağışıklık tepkisi’ sağlandı

Brezilya Oxford’un potansiyel ‘corona’ aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu

ABD, Oxford’un umut vadeden ‘corona’ aşısından 300 milyon doz sipariş etti

Hindistan, Oxford’un deney aşamasındaki ‘corona’ aşısında seri üretime başlıyor

ABD’li şirket insanlarda denenen ‘corona’ aşısının ilk sonuçları için ‘olumlu’ dedi

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı insan üzerinde denenmeye başlıyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...