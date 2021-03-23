AB’den bir havuç bir sopa

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri için hazırlanan bir raporda Türkiye ile gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması ancak Ankara’nın AB çıkarları aleyhine adımlar atması halinde devreye alınacak ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

AB liderlerinin perşembe ve cuma günü yapacağı zirve için hazırlanan ve Reuters tarafından görülen 20 Mart tarihli raporda Ankara’nın geçen yıl birliğin neredeyse hiçbir dış politika hedefine saygı göstermediğine dikkat çekilirken göçle mücadelede daha fazla adım atması istendi.

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Raporda Türkiye’nin AB’nin önemli bir ortağı olduğu ifade edilerek gümrük birliğinin geliştirilmesi istendi.

Raporda sadece Ankara’nın AB aleyhine adım atması halinde devreye alınabilecek yaptırımlar seçeneklerinde kapsamın kişilerden enerji ve turizm sektörüne kadar genişleyebileceği belirtildi.