AB’den Belarus’a yaptırım kararı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen gösterileri şiddet kullanarak bastıran kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

Fotoğraf: Reuters

AB’ye üye ülkelerin dışişleri bakanları, bugün video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

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DW Türkçe’nin haberine göre, toplantıda, Belarus’a yönelik yeni yaptırımların devreye sokulması kararlaştırıldı. Bakanlar, bu bağlamda Lukaşenko’ya karşı yapılan protesto gösterilerini şiddet kullanarak bastıran kişi ve kurumların isimlerinin olduğu bir yaptırım listesi hazırlanması konusunda da anlaşma sağladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Belarus seçim sonuçlarını tanımadığını ve şiddete ve seçimlerde hile yapanlara karşı yaptırım uygulama sürecinin başladığını belirtti.

27 AB dışişleri bakanını özel gündemle bir araya getiren toplantı, Belarus’ta geçen pazar günü yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun şaibeli bir şekilde yeniden kazanmasının ardından yaşanan protesto gösterileri ve Belarus güvenlik güçlerinin bu gösterilere sert müdahalesinden sonra gündeme gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıdan önce , Belarus’taki insan hakları ihlallerine yaptırımlarla cevap verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Almanya da kınamıştı

Alman hükümeti de, AB düzeyinde Belarus’a yaptırım uygulanması fikrini desteklemiş ve ‘barış içinde gösteri yapan insanlara karşı uygulanan acımasız şiddeti’ kınamıştı.

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrasında Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’yle tam dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, Türkiye’ye gerginliği azaltma ve diyalog çağrısı yaptı.