AB’den, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, EMA’nın olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

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‘Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini’ ifade eden Von der Leyen, “Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum” dedi.

AB’de daha önce BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.

AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca AB’de kullanılabilecek üçüncü Covid-19 aşısı oldu.

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EMA’dan gelen açıklamada, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceği bildirilip, dört ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan aşının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğu kaydedilmişti.