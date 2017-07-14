AB’den 15 Temmuz mesajı: Demokratik ve canlı bir Türkiye’yle çalışmaya hazırız

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Darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Avrupa Birliği (AB), “AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir” dedi.

AB Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AB darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yineliyor” denildi.

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AB’nin Türkiye ve tüm Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, ‘insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü’nün Avrupa Birliği’nin asli ilkeleri olduğu hatırlatıldı.

Toplantı hatırlatıldı

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu ilkeler hem ilişkimizin temellerini hem de Türkiye ve Avrupa Birliği halklarının taleplerini bünyesinde barındırmaktadır. Kilit öneme sahip bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, bu ilkelere katıldığını taahhüt etmiştir. Darbe girişimi faillerinin her birini, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına tam bağlılık içerisinde adalete teslim etmek Türkiye’nin hakkıdır.”

AB ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla 25 Temmuz’da Brüksel’de yapılacak toplantıyı hatırlatan AB açıklaması şöyle sona erdi: “AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir.”