AB’de sanayi üretimi yüzde 27 geriledi

Avrupa Birliği’nde (AB) sanayi üretimi, Covid-19’un yarattığı ekonomik kriz nedeniyle nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.2 azaldı.
AA’nın Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) edindiği bilgilere göre, Avro bölgesinde sanayi üretimi, nisan ayında önceki aya kıyasla yüzde 17.1 gerilerken, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 28 azaldı.
AB’de ise sanayi üretiminde nisan ayında marta kıyasla yüzde 17.3 gerileme yaşandı.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 30.5’le Macaristan’da, yüzde 27.7’yle Romanya’da ve yüzde 26.7’yle Slovakya’da kaydedildi.
Yıllık bazda ise en fazla düşüş yüzde 43.9’la Lüksemburg’da, yüzde 42.5’le İtalya’da ve yüzde 42’yle de Slovakya’da belirlendi.