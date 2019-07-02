AB’de nihayet uzlaşma: Komisyona Leyen, Konseye Michel, MB’na Lagarde

Ankara’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, görev yaptığı Ankara Üniversitesi’nde ‘taciz soruşturmalarından beş kez disiplin cezası’ aldığı, YÖK’ün meslekten men cezası önerisini kabul etmeyip ‘maaştan kesme’ cezası verdiği ortaya çıktı.