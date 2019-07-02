AB’de nihayet uzlaşma: Komisyona Leyen, Konseye Michel, MB’na Lagarde

Görüş ayrılıkları yüzünden anlaşamayan Avrupa Birliği (AB) liderleri, sonunda uzlaşmaya vardı. AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in atanması konusunda uzlaştı.
Uzlaşmaya göre ayrıca AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciği’ne Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı’na ise IMF Başkanı Christine Lagarde’ın atanmasında mutabakata varıldı.
Seçilen isimlerin halihazırdaki görevleri ise şöyle: Charles Michel (geçici ) Belçika Başbakanı, Belçika hükümetinde yer alan Frankofon Liberal Parti’nin lideri. Christine Lagarde, IMF Başkanı. Ursula Gertrud von der Leyen, Almanya’nın ilk kadın savunma bakanı. Joseph Borrell, İspanya Dışişleri Bakanı.
Üzerinde uzlaşmaya varılarak seçilen bu isimlerin, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.