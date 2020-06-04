AB’de ‘corona’ perakende satışları da vurdu: Geçen yıla göre yüzde 18 gerileme

Avrupa Birliği’nde (AB) perakende satışlar, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 11.1 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) aldığı verilere göre avro bölgesinde perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 11.7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19.6 geriledi.

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AB’de ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 11.1 azalan perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düştü.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 25.1’le Malta’da, yüzde 22.3’le Romanya’da ve yüzde 21.9’la İrlanda’da yaşandı.