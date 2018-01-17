ABD’den YPG açıklaması: Askeri başarılar siyasi sürecin başarısının garantisi değil

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulacak olan ‘YPG ordusu’na yönelik tepkisine değinerek, “Türkiye’nin Suriye’deki endişelerini ciddiye alıyoruz” dedi.

Tillerson, YPG’ye de bir mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı: “Askeri başarılar siyasi geçiş sürecinin başarısının garantisi değil. Siyasi süreç Suriye’nin komşularını tehdit etmemeli.”

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Stanford Üniversitesi’nde konuşan Tillerson, “Müttefikimiz Türkiye’nin teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra Türkiye’nin düzenleyeceği ‘muhtemel’ Afrin operasyonu gündeme oturmuştu.

Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceği duyurulan 30 bin kişilik bu gücün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağı belirtilmişti. Türkiye, Koalisyon’un bu kararının ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koalisyonun bu girişimi nedeniyle ABD’ye karşı bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti. ABD yönetimi ve Pentagon’dan konuyla ilgili ‘yatıştırıcı’ bazı açıklamalar gelmişti.

ABD’li yetkililer, bölgedeki YPG güçlerinin IŞİD’le mücadelenin parçası olmadığı belirterek, ‘DSG alanlarının dışındaki unsurların’ desteklenmediği söylemişti.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, Tillerson, ABD’nin bölgede IŞİD’e karşı Türkiye’yle birlikte mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

ABD dışişleri bakanının konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde: “DSG’nin IŞİD’le mücadelede gösterdikleri büyük fedakarlığın farkındayız ve selamlıyoruz. Fakat askeri başarılar siyasi geçiş sürecinin başarısının garantisi değil.

Siyasi süreç bütün yerel unsurları temsil etmeli ve Suriye’nin komşularını tehdit etmemeli.

NATO müttefikimiz Türkiye, IŞİD’in yenilmesi ve Suriyelilere kucak açılması noktasında çok önemli katkılarda bulundu.

Suriye’nin güvenli geleceği için Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürmeliyiz.”

IŞİD’in Suriye’de yeniden çıkmamasına odaklanılması gerektiğinin de altını çizen Tillerson, “Suriye’de IŞİD tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011’de Irak’taki hatayı tekrar etmeyeceğiz. ABD askerinin çekilmesi Esad’ın işine yarar” diye konuştu.