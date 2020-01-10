ABD’den yeni ‘sıkı’ yaptırımlar: İran’la tekstil ticareti yapanlar, listeye alınacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ilk kez açıkladığı yeni ağır yaptırımlar, bu akşam ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun birlikte düzenlediği basın toplantısında ayrıntılarıyla duyuruldu. Yeni yaptırımlar, İran’ın imalat sanayi, madencilik ve tekstil sektörlerini hedefliyor.

Mnuchin, yeni yaptırımları açıklarken. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre ABD Hazine Bakanı Mnuchin, İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD hedeflerine saldırması ardından yaptırımların sıkılaştırılması kararı alındığını bildirirken, İran’ın yaptırımları aşmaya çalışmasının, ‘terörist eylem’ olarak değerlendirileceğini söyledi. Mnuchin, yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

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Yaptırımlar, İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD hedeflerine düzenlediği füze saldırılarına karışan önde gelen sekiz İranlı yetkili ile İran’ın imalat sanayi, madencilik ve tekstil sektörlerini hedefliyor.

8 Ocak’ta Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının soruşturmasına katılan Amerikalı veya diğer ülkelerden herhangi birinin vatandaşlarına bu yaptırımlar uygulanmayacak.

ABD’nin İran’a tekstil sektöründeki yaptırımlarının, Türkiye’yi de doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Yaptırım uygulanan sekiz İranlı yetkili arasında Besic komutanı da var

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yaptırım uygulanan İranlı sekiz yetkilinin, 8 Ocak’taki füze saldırısı da dahil olmak üzere Ortadoğu’da ‘istikrar bozucu’ faaliyetlere karıştığını söyledi.

Mnuchin, Başkan Trump’ın, İran’ın tekstil, inşaat, imalat ya da madencilik sektörlerinde rolü bulunanlara yaptırımlar getirecek bir kararname yayınlayacağını kaydederken, çelik ve demir sektörlerine de ayrı yaptırımların getirileceğini ifade etti. Mnuchin, “Bu tedbirlerin neticesinde İran rejimine milyarlarca dolarlık desteği keseceğiz” dedi.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında da İranlı 17 metal üreticisi ve maden şirketi, merkezi Çin ve Seyşeller’de olan üç şirket ağı ve İran metalini taşımak için kullanılan bir gemiye yaptırımlar getirildiği bildirildi.

Yazılı açıklamaya göre yaptırım listesinde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani ve Besic Komutanı Tuğgeneral Golamrıza Süleymani de bulunuyor.