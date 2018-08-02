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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den yaptırım üstüne yaptırım: F-35 satışını durduran tasarı Senato’dan geçti

 

ABD Kongresi, iki bakana yönelik kişisel yaptırımın ardından Türkiye’nin F-35 alımını durduracak karar tasarısını yürürlüğe koyacak kararı sonuca bağladı.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

ABD, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ülkeye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

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ABD Senatosu bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etti. Karar 87’ye karşı 10 oyla alındı.

Tasarı Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alması durumunda F-35 satışının Pentagon’un vereceği rapor doğrultusunda yapılmamasını öngörüyor. Bu süreçte F-35 satışını da geçici olarak durduran karar Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

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