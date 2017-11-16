ABD’den yanıt geldi: Sarraf’ın sağlık durumu iyi

ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan işadamı Rıza Sarraf’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dışişleri, bir avukatınının “Beş gündür haber alamıyoruz” demesi üzerine Sarraf’ın akıbetiyle ilgili olarak ABD’ye nota iletmişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “”ABD’den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf’ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı’na bir bilgi ulaşmıştır” dedi.

New York Güney Bölgesi başsavcılığı da Sarraf’ın ‘federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü’ bildirmişti.

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçlamayla geçen yılın mart ayında Florida’da tutuklanmıştı. Yargılanması New York’ta süren Sarraf 75 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sarraf’ın bu akşam 27 Kasım’da esastan görülmeye başlayacak dava öncesi son kez ara duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.