ABD’den yalanlama: YPG’ye tank göndermedik

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ABD, Suriye’de YPG’ye tank gönderildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

İddianın kaynağı önceki gün Hürriyet gazetesinde, Uğur Ergan imzalı bir haberdi. Haberde, ABD’nin Pazar günü YPG’ye 100 TIR’lık sevkiyat yaptığı, bunların içinde 10 tane de tank bulunduğu öne sürülmüştü. Bilgi, Türk güvenlik kaynaklarına dayandırılmıştı.

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ABD’nin Ankara Büyüelçiliği’nden yapılan açıklamada, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan hiçbir gruba tank sevkiyatı yapılmadığı belirtilirken, Irak ve Suriye sınırını geçen araçların pek çoğunun içinde askeri ekipman ya da mühimmat bulunmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonunda daha etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silahlar göndermişti. Ankara her ne kadar kararı tepkiyle karşılasa da sevkiyat gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye de bilgilendirme yapılmıştı.