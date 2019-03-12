ABD’den Venezüela’yla iş yapan Rus bankasına yaptırım kararı

ABD, Evrofinance Mosnarbank’a Venezüela’yla iş yapması nedeniyle yaptırımlar getirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Hazine Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada Rus bankasının devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA’yla (PDVSA) iş yaptığı belirtildi.

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Açıklamaya göre Rus ve Venezüela devletlerinin ortak sahipliğindeki Moskova merkezli bankanın varlıklarının 2018 boyunca iki kat büyüdüğü tespit edildi.

Yaptırım kararının (Venezüela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro ve ahbap-çavuşları için yolsuzluk, zimmete para geçirme ve para aklama aracı haline gelen PDVSA’yı destekleyen, sponsor olan veya finansal, teknolojik ve malzeme desteği veren yabancı bir finansal kuruluşa yönelik bir karar olduğu vurgulandı.

Hindistan ve diğer tüm ülkelerden aynı şeyi istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Venezüela’daki siyasi kriz için Küba ve Rusya’yı suçladı.

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Pompeo Hindistan’a da Venezüela petrolünü alarak Maduro hükümetine destek olmaya son verme çağrısı yaptı: “Hindistan’dan ve diğer tüm ülkelerden aynı şeyi istiyoruz: Marudo rejimine ekonomik yaşam desteği sunmayın. Hindistan İran konusunda çabalarımızı inanılmaz şekilde destekledi ve bunda da aynı şeyi yapacağına güvenim tam.”

ABD yönetimi ve 50’den fazla ülkenin hükümeti Maduro’nun başkanlığını tanımıyor ve muhalefet lideri Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak kabul ediyor.