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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Venezüela petrolüne yeni yaptırımlar: Gelişmelere göre adım atılmaya devam edilecek

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

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Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Muhalif lider Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.

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Son olarak ABD ve müttefiklerinin ülkeye sokmaya çalıştığı yardımların Venezüela askerleri tarafından engellenmesiyle başlayan çatışmalarda dört kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.

ABD’li şirketlerin iş yapması da yasaklandı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 15 Şubat’ta, PDVSA’nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi başkanı ve devlet başkanı Maduro’nun koruma müdürünün de aralarından bulunduğu beş Venezüelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

Hazine Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasında, yaptırım kararının, PDVSA’dan elde edilen gelirin Maduro’ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, PDVSA’nın ABD’deki tüm mal varlığı dondurulurken Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapması yasaklandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “ABD, geçici başkanı‘ Juan Guaido’yu.. desteklemek için, tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya devam ediyor” dedi.

Mnuchin ayrıca, yaptırımların, ancak yönetimin Maduro’dan demokratik olarak seçilmiş hükümet ve ‘geçici başkan’ Guaido’ya geçmesiyle kaldırılacağını ifade etti.

Venezüelalı valilere yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı da ‘gönderilen uluslararası insani yardımın ülkeye girmesini engellemek’ ve ‘Venezüela halkına zarar veren yolsuzluklara bulaşmak’ gerekçesiyle Venezüelalı dört valiye yaptırım uyguladıklarını duyurdu. Buna göre Venezüela’nın Zulia, Carabobo, Apure ve Vargas kentlerinin valilerine yaptırım uygulanacak.

Bakanlık, ayrıca ABD’nin, ülkedeki gelişmelere göre adım atmaya devam edeceğini vurguladı.

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