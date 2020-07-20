ABD’den, Uygur Tüklerine yönelik insan hakları ihlali gerekçesiyle 11 Çinli şirkete yaptırım

ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

Sincan’daki ‘eğitim’ kampı (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yazılı açıklamasında, Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki azınlığa yönelik ‘baskı, geniş çaplı tutuklama, zorla çalıştırma, biyometrik verilerin rızasız toplanması ve genetik analizi’ gibi uygulamalarındaki insan hakları ihlallerinde rol oynayan 11 Çinli şirkete yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

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Ross, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün aldığımız yaptırım kararıyla, Amerikan malları ve teknolojilerinin, Çin Komünist Partisi’nin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarında kullanılmamasını sağladık.”

Dokuz şirket listeye alınmıştı

ABD Ticaret Bakanlığı, 22 Mayıs’ta da Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı dokuz Çinli kuruluşu yaptırım listesine almıştı.