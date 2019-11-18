ABD’den üç Türk şirketi ve iki Türk vatandaşına IŞİD yaptırımı

ABD yönetimi, Suriye, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa’da faaliyet gösteren bazı şirket ve kişilere, IŞİD’e mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırımlar getirdi.

Steven Mnuchin. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Maliye Bakanlığı, söz konusu kişi ve şirketlerin, teröristlere yardım ya da destek sağlayanlara yaptırımlar öngören kararnameye dayanarak kara listeye alındığını açıkladı. Habere göre yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve şahıslar, şunlar:

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Merkezi Türkiye’de bulunan Sahloul döviz şirketi

El-Sultan para transferi şirketi

ACL ithalat ihracat şirketi

İsmail Bayaltun ve ağabeyi Ahmet Bayaltun

IŞİD’e mali ve lojistik destek sağlamaktan dolayı yaptırım listesine alınanlar arasında Afganistan’daki Nejaat adlı sosyal yardım örgütüyle örgütün Seyid Habib Ahmed Han ve Rohullah Vekil adlı iki üst düzey yetkilisi de bulunuyor. Bu örgüt ve kişiler de IŞİD’in Afganistan’daki kolunun faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor. Listede Suriye’de faaliyet gösteren Tawasul adlı bir şirket de var.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırımlarla ilglili olarak, “Bağdadi’ye karşı başarılı operasyonun ardından, Trump yönetimi IŞİD’in kalan terör hücrelerini de tamamen ortadan kaldırmaya kararlı” dedi.