ABD’den Türkiye’ye yeni mesaj: Menbiç’te ortak amaç IŞİD’le mücadele olmalı

Amerikan yönetimi ABD askerlerinin TSK ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında bir çatışmayı önlemek için tarafların ortak amacının IŞİD’le mücadeleye odaklanmak olması gerektiğini bildirdi.

Başkan Donald Trump’ın yönetimi devralmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Menbiç’te Amerikan bayrağı dalgalanıyor, bölgede Amerikan askerleri var. Türkiye kente girebileceği tehdidinde bulunuyor, rejim girmek için hazırlanıyor. Menbiç’teki duruma karşı ABD’nin pozisyonu nedir?” sorusuna ABD’nin bütün taraflara IŞİD’le mücadeleye odaklanma mesajı vermek istediğini söyledi.

‘Sahadaki güçler birbirine çok yakın’

Toner, El Bab’ın doğu tarafının çok karışık bir bölge olduğunu belirterek, Türkiye’ye şu mesajı verdi: “Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı IŞİD ile mücadele etmek. Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz. Dar bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmasını istemiyoruz. Durum yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara IŞİD’le mücadeleye odaklanmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. ABD, koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın eş güdüm içinde olmayı sürdürecek ve ortak hedefimiz IŞİD olacak.”

Toner, ABD, Rusya ve Türkiye genelkurmay başkanlarının Antalya’da görüşmelerine ilişkin soruya da, “Sorunun doğru yeri savunma bakanlığı. Ancak anladığım kadarıyla toplantının amacı üst düzey askeri iletişimi geliştirmek ve Suriye ile ilgili askeri operasyonların çatışmasını önlemek” diye yanıt verdi.

‘FETÖ’den tutuklanan rahip de gündemde

Toner’a 23 yıldır Türkiye’de yaşayan Amerikalı rahip Andrew Brunson’un ‘FETÖ’ üyesi olduğu ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle 7 Ekim’de gözaltına alınması da soruldu.

Toner, şunları söyledi: “Türkiye’de gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarıyla ilgili durumlardan haberimiz var. Bu kişinin özel durumuyla daha çok bilgi edineceğim, kendisine gerekli konsolosluk hizmetleri verilmekte. Ancak, Türkiye’de Amerikalı Hıristiyan topluluklarına, Hristiyanlara zulmediliyor gibi bir yaklaşımı paylaşamayız. Bu yönde açık bir kanıt görmedik. Ancak, ABD tabii ki Türkiye’de tüm inançların özgürce yaşamasını destekler. Ankara ve Washington arasında dinsel özgürlüğe saygı konularında oldukça yakın temaslarda bulunulmaktadır.”

Menbiç’te son durum ne?

Suriye’nin kritik kenti Menbiç’in batısında bulunan köyler geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana ÖSO ile YPG’nin de bir parçası olduğu Menbiç Askeri Konseyi arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Menbiç Askeri Konseyi geçen hafta Türkiye destekli ÖSO’nun kenti almasını önlemek için Rusya ile bir anlaşma yaparak, perşembe günü ÖSO ile cepheyi oluşturan köyleri Suriye hükümetine geri vereceğini duyurmuştu.

Ancak daha sonra akılları karıştıran bir açıklama daha yapan Menbiç Askeri Konseyi, kentin IŞİD’den alındığından beri yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı koalisyonda olduğunu belirtmişti.

Devir işleminin yapılmasından vazgeçildiği sanılırken konsey, Türkiye destekli ÖSO’nun hedefindeki beş köyü hükümet yetkililerine devrettiğini açıkladı. Böylece DSG, TSK ve ÖSO ile arasında tampon bölge oluşturmuş oldu.

Menbiç’teki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Türkiye’nin Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedefin Menbiç olduğunu duyurmasından bu yana ABD de Kürt güçlerle TSK arasında çıkabilecek çatışmalara karşı strateji geliştirmeye başladı. Bunun son örneği, kentin batısında ve merkezinde ABD askerlerinin konuşlanması oldu.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, ABD askerlerinin Suriye’de yeni bir rol üstlenerek, bölgede iki grup arasında şiddet ve çatışmayı önlemek istediklerini, Menbiç Askeri Konseyi’nin şehre egemen olduğunu, IŞİD’lilerin bulunmadığına Türkiye’yi temin etmek istediklerini açıklamıştı.