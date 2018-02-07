ABD’den Türkiye’ye: Uzayan OHAL sona ersin

ABD, Türkiye’ye OHAL’i sona erdirme çağrısı yaptı.

OHAL, 19 Ocak günü altıncı kez uzatılmıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Türk hükümetini, ‘uzayan OHAL’i sona erdirmeye, OHAL yetkililerince keyfi gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Türkiye’nin kendi iç ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olarak hukukun üstünlüğünü koruma altına almaya’ çağırdıklarını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın yeniden tutuklanmasından ‘derin rahatsızlık’ duyduklarını aktaran sözcü, diğer tutuklu insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Nauert’e, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın gelecek hafta Türkiye’ye gitmeyi planladığı şeklindeki haberler ve gitmesi halinde bu endişeleri dile getirip getirmeyeceği de soruldu.

Bakanın yakın dönemde herhangi bir seyahatine ilişkin bir plan henüz açıklamadıklarını ifade eden Nauert, ancak Türkiye’ye gitmesi halinde Tillerson’ın bu endişeleri de her zaman olduğu gibi gündeme getireceğini belirtti.