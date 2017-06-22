ABD’den Türkiye’ye: Sahada YPG ile işbirliği zorunlu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği mektupta IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdı.

Habertürk’te yer alan habere göre mektupta ABD’nin YPG’ye gönderdiği malzeme listesinin her ay Türkiye ile paylaşılacağını, silahların seri numara ve görsellerinin de tutulacağı belirtildi.

Silahların Suriye dışına çıkmaması için ABD’li görevlilerin çalıştığı bilgisini veren Mattis, IŞİD’le savaşın sona ermesinin ardından silahların geri alınacağını dile getirdi.

Mattis, IŞİD’i yenmek için sahada YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

ABD’den YPG’ye silah

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar teslim edilmeye başlamıştı.

Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladığını bildirmekle yetinmişti.