ABD’den Türkiye’ye: Kendinizi savunma hakkınız var ama öncelik Rakka olmalı

ABD Büyükelçişi John Bass, Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ancak önceliğin Rakka olması gerektiğini söyledi.

Türkiye, ABD’nin YPG öncülüğündeki DSG’ye silah vermesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölge yakınlarına takviye güç göndermişti. Bunun üzerine Türkiye ve ABD arasında karşılıklı açıklamalar gelmişti.

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Hürriyet’te yer alan habere göre Bass, Afrin’e yönelik düzenlenmesi muhtemel olduğu konuşulan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin kendisini savunma hakkı var. Öncelik DEAŞ ve son kalesi Rakka olmalı. Aynı zamanda tüm aktörler DEAŞ’la mücadeleye odaklanmalı” ifadelerini kullandı.