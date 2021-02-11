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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Türkiye’ye Kavala çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı

ABD, hakkında mahkumiyet kararı bulunmamasına rağmen üç yıldan uzun süredir tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kavala aleyhindeki aldatıcı suçlamalar, tutukluluk halinin devamı ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi gibi kararın geciktirilmesine yol açan unsurlar hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile bağdaşmıyor” ifadesi yer aldı.

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Kavala’nın 2013 yılında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili suçlamalardan geçen yıl beraat etmiş ancak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalarla yeniden tutuklanmıştı. İlerleyen dönemde temyiz mahkemesi Gezi davasındaki beraat kararını da bozmuştu.

Mahkeme Kavala’nın tahliye talebini reddetmiş ve iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

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