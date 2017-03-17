ABD’den Türkiye’ye ifade özgürlüğü çağrısı: Demokrasiyi güçlendirir, korunması gerek

ABD, Türkiye’ye ifade özgürlüğü, adil yargılanma güvencesi, yargı bağımsızlığı konularında çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, basın toplantısında kendisine Türkiye’yle ilgili yöneltilen, “Şu anda 150’den fazla gazeteci hapiste ve Türkiye referanduma gidecek. Muhalefete de pek çok baskı var. Türkiye’deki insan hakları sorunları hakkındaki düşünceniz nedir” sorusuna verdiği yanıtta Türkiye’ye açık bir çağrıda bulundu.

Toner şunları söyledi: “ABD insan hakları ve temel özgürlükler konusunu gerek özel görüşmelerde gerekse kamuoyu önünde dile getirmekte uzun bir geçmişe sahip, bu Türkiye’yi de kapsıyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Türkiye’yi, ifade özgürlüğü, adil yargılanma güvenceleri, yargı bağımsızlığı ve diğer temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyor ve bunları sağlamak için teşvik ediyoruz. Ayrıca, ifade özgürlüğüne sıkı sıkıya güveniyoruz. Düşünceyi ifade etme medya özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği konuşmaları içermesi yalnızca demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir.”

Toner, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir soruya ise “Bu, Türk halkının tartışması ve karar vermesi gereken bir konu” diye yanıt verdi.