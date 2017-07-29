ABD’den Türkiye’ye ‘El Kaide’ suçlaması: Bazıları yüzlerini başka tarafa çeviriyor

ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dikkat çekti.

El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısının İdlib’e gittiğini anlatan McGurk “Niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar?” diye sordu.

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‘Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı’

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre bölgenin 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide’nin en büyük barınma alanı haline geldiğini belirten McGurk, El Kaide unsurlarının Suriye’ye geçişinden ‘isim vermeden’ Türkiye’yi sorumlu tuttu: “Bazı ortaklarımızın on binlerce silah ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türkler’le çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD’den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele.”

‘Hepimiz için bir sorun’

McGurk, bir gazetecinin “İdlib’deki El Kaide varlığından Türkiye’yi mi suçluyorsunuz?” sorusuna ise “Bu Türkiye için, Amerika için, hepimiz için bir sorun. Bu sorunla mücadelede Türkiye’yle birlikte çok yakın çalışmalıyız” diye karşılık verdi.