ABD’den Türkiye’ye ‘dijital vergi’ incelemesi

ABD, Türkiye’nin yanı sıra Britanya, İtalya ve Brezilya gibi pek çok ülkenin devreye aldığı veya devreye almayı değerlendirdiği dijital hizmet vergisi hakkında inceleme başlattı.

Fotoğraf: Reuters

İnceleme ABD’nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.

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Bu vergiler Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer açıklamasında şöyle dedi: “Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor.”

Lighthizer şöyle devam etti: “Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız.”

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ABD resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çekya, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve Britanya’yı kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile konsültasyon talep edildi.

ABD yönetimi corona virüsü salgınına rağmen uluslararası ticarete yeni engeller getireceğine işaret eden adımlar atmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce ABD Ticaret Bakanlığı da vanadyum metalinin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini inceleyeceğini açıklamıştı.