ABD’den Türkiye, İran ve BAE’deki şahıs ve şirketlere ‘Devrim Muhafızları’ yaptırımı

ABD, Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şahıs ve şirketlere İran Devrim Muhafızları’nın faaliyetlerini finanse etmeye milyarlarca dolar destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırımlar getirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Hazine Bakanlığı, bu üç ülkede bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı adına çalışan paravan şirketlerin de aralarında olduğu 25 kişi ve kurumu kara listeye aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım listesinde Ansar Bank, Atlas Döviz ve Iranian Atlas Company gibi banka ve finansal kurumlar yer alıyor.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook,“İran rejiminin Amerikan yaptırımlarına maruz kalmamak için kurduğu kapsamlı bir yaptırımdan kaçınma ağını gün yüzüne çıkarıyoruz. Bugün bu adımla İran rejimi üzerindeki baskılarımızı daha da arttırıyoruz” dedi.

Hook, Ansar’ı Devrim Muhafızları’nın ve Kudüs Gücü tarafından yürütülen yurt dışı faaliyetlerinin ‘bankacısı’ diye niteleyip bankanın Suriye’deki İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü çalışanlarının ve İranlı yabancı militanların maaşlarını ödediğini söyledi.

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Hook, Ansar’ın paravan şirketlerinin, askeri araç satın almak ve İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü faaliyetlerini finanse etmek için bir buçuk yılda 800 milyon dolar (yaklaşık 4.33 milyar lira) aktardığını söyledi.

Hook, ayrıca, ABD’nin İran Savunma Bakanlığı’na ‘teröre destek verdiği’ ve Devrim Muhafızları’na lojistik destek sağladığı için yaptırım getirdiğini belirtti.