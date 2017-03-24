ABD’den Suriyeli Kürtlere övgü: IŞİD’e karşı oynadıkları role derin saygımız var

Amerikan yönetimi, Rakka operasyonunda sahada ABD ve uluslararası koalisyonla işbirliği yapan Suriyeli Kürtlere derin saygı duyduğunu bildirdi.

BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, basın toplantısında bilhassa Türkiye’yi yakından ilgilendiren konulara değindi.

Bir gazeteci Washington’da düzenlenen ‘IŞİD’le Mücadele Küresel Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, ‘ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, Kürdistan Bölgesel Yönetimi temsilcisi Fuad Hüseyin’i özel ilgiyle karşıladığını’ hatırlatıp ‘Trump yönetimi ile Obama yönetimi arasında bu konuda bir farklılık olup olmadığını’ sordu.

Toner iki yönetim arasında karşılaştırma yapmazken, “Şurası açık ki hem bu yönetim hem de önceki yönetimin Kürt savaşçıların IŞİD’e karşı oynadıkları role ilişkin derin saygıları var. Fedakârlıklarına büyük saygımız var. Ayrıca, yetenekli güçleriyle oynadıkları role büyük saygımız var” yanıtını verdi.

Toner topa girmedi

Sözcü Türkiye ile Avrupa arasındaki gerginliğe de değindi.

Toner, “Trump yönetimi Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor mu?” yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Türkiye açık ki bizim müttefikimiz, IŞİD’e karşı güçlü bir ortak ve dost bir ülke. Türkiye’nin, Avrupa hedefini destekliyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki, daha doğrusu AB arasındaki sorunun ne olduğuna ilişkin konuşmayacağım. Bu kendilerinin çözmeleri gereken bir konu. Ama Türkiye’nin Avrupa-Atlantik toplumuyla ekonomik bütünleşmeyi sürdürme isteğini destekliyoruz.”

‘Söylemleri yumuşatsın’

Toner, “Türkiye cumhurbaşkanı her gün Avrupa’yı tehdit ediyor. Bugün, yine Avrupa’yı suçladı. Almanya, Norveç, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs… her Avrupa ülkesine saldırdı. Bu davranış biçimini de destekliyor musunuz?” yolundaki soruyu da, “Bunun farkındayız. Söylemlerin yumuşatılmasını, herkesin iyi geçinmesini ve herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz” karşılığını verdi.