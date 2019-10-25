ABD’den, Suriye’deki petrol bölgelerinde askeri varlığını güçlendirme kararı

ABD, IŞİD militanlarının petrol yataklarına ve gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye’de askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

Esper, basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dört gün önce petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte bazı ABD birliklerini tutmanın seçenekler arasında olduğunu, fakat herhangi bir karara varılmadığını açıklamıştı.

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ABD Savunma Bakanı Esper Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO genel karargahında düzenlediği basın konferansında yaptığı açıklamada “ABD, IŞİD’in petrol gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye’de kısıtlı bir askeri oluşuma sahip olacak” dedi.

Esper, Fırat nehrinin doğusunda, Suriye’nin petrol bölgesinde bulunan Deyr er-Zor kenti ve çevresinde bazı ‘paralı birlikleri’ bulundurabileceklerini belirtti.

Esper, şöyle dedi: “Başkan Donald Trump’ın da ifade ettiği gibi el-Tanf garnizonundaki askeri varlığımızı koruyacağız. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bölgedeki kuvvetlerimizi, petrol yataklarını güvenliğe almak için güçlendireceğiz. Şimdi ayrıntısını vermeyeceğim ama Deyr el-Zor’daki pozisyonumuzu, IŞİD’in petrol yataklarına sızmasını önlemek ve onların bölgeyi, Avrupa’yı ve AB’yi yeniden vurmasını önlemek için güçlendireceğiz.

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Deyr el-Zor’daki pozisyonumuzu, bazı mekanize güçlerle yeniden güçlendireceğiz. Ayrıca yine ayrıntı vermemekle birlikte, Suriye’de başlangıçtaki misyonumuz ne ise şimdi de aynı misyonu sürdürdüğümüzü belirtmeliyim. Biz her zaman IŞİD koalisyonunu yok etmek için burada olduğumuzu söyledik.

SDF (Demokratik Suriye Güçleri, DSG) bize, kontrolleri altındaki bütün alanlarda, IŞİD tutuklularının hapishanede olduğu konusunda teminat verdi. Bu, iyi haber.”

Esper, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da, Suriye’deki tutsak IŞİD militanları arasından kaçan bazılarının yakaladığını belirttiğini ifade etti.