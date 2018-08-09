Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’den son durum: Türkiye’yle müzakere sürüyor

 

ABD, Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini bildirdi.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki dokuz kişilik heyet, dün ABD’li yetkililerle Washington’da görüşmüştü.

ABD basını görüşmeden sonra ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar getirebileceğini yazmıştı ABD’nin Türkiye’ye serbest bırakılmalarını istediği kişilerin listesini verdiği iddia edilmişti.

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Anlaşma yok

Görüşmenin ardından ilk resmi açıklama ABD’den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Müzakere süreci devam ediyor” dedi.

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