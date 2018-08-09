ABD’den son durum: Türkiye’yle müzakere sürüyor

Rekor seviyeye çıktıktan sonra ABD ile sorunların çözüldüğü izlenimiyle yatay seyre geçen dolar ve avro, Türk heyetinin Washington’daki temaslarından bir sonuç çıkmadığı izleniminin doğması nedeniyle TL karşısında yüzde 3’ün üstünde değerlendi.