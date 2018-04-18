ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Mitchell, Türkiye ile Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duyduklarını söyledi.

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“Türkiye’nin Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na başlamak için Rus ordusuyla yaptığı ve ABD’nin dahil edilmediği anlaşmalar çok ciddi endişe yaratıyor” diyen Mitchell, şöyle devam etti: “Ankara, Suriye’de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova’ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD’yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran’la işbirliğini artırdı. Türkiye’nin Batı’yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olur.”

Düşmanlara karşı koyma yasası

Mitchell, ABD’nin Türkiye’nin Suriye için Cenevre sürecine destek vermesini, IŞİD’le mücadele etmesini ve Rusya ile İran’ın Suriye’deki nüfuzunun artmasına karşı çıkmasını sağlamak istediğini belirtti.

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Mitchell, Rusya’dan S-400 sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) 231’inci maddesi kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu savunurken, Ankara’nın ABD ile yürüttüğü F-35 savaş uçağı programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğine dikkat çekti.