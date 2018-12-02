ABD’den S-400 çıkışı: Türkiye, Rusya ile Batı arasında seçimini yapsın

ABD Senatosu’ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yeni başkanı James Inhofe, Türkiye’nin ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin NATO üyesi olmayan Rusya’dan S-400 hava sistemlerini almasına ABD ve NATO komutanlığı tepki göstermiş ve bu durumun Türkiye’ye yapılacak silah satışlarını etkileyebileceği ifade edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada S-400 alımına ilişkin “Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.

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Sputnik’in aktardığına göre, Bloomberg’e açıklama yapan Inhofe, S-400’den vazgeçmezse Türkiye’nin F-35 projesinin sekiz partner ülkesinden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceği konusunda uyardı.

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Inhofe, Türkiye’nin hava savunmasıyla ilgili ihtiyaçlarının olduğunu da bildiklerini belirterek, “Ancak önemli olan şu: Türkiye Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. Rusya’dan S-400 almaya devam ederse bunun sonuçları olacaktır” dedi.

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Endişe: S-400 radarlarını test etmesi

ABD merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise NATO’nun Rusya’dan uzmanların Türkiye’ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyduğunu söyledi. Zaloga’ya göre NATO, Türkiye’nin Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35’lere karşı test etmesine izin vermesinden korkuyor.