ABD’den Patriot şartı: S-400’leri iade edin

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri iade etmediği sürece Patriot alamayacağını söyledi.
Türkiye’nin İdlib’deki çatışmalar nedeniyle ABD yönetiminden istediği Patriot hava savunma sistemine ilişkin Hoffman, “Bakanın (ABD Savunma Bakanı Mark Esper) bu konudaki duruşu, bakanlık görevine geldiği andan itibaren netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz” dedi.
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield de bugün yaptığı açıklamada Ankara’nın Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri hakkındaki pozisyonunu netleştirmesi gerektiğini belirtmişti.