ABD’den Patriot şartı: S-400’leri iade edin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerini dizginlemek amacıyla bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında. Banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine verecek.