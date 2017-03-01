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ABD’den örtülü uyarı: Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesi IŞİD’le mücadeleyi etkiler

 

ABD Türkiye’nin ‘terörist’ muamelesi yaptığı YPG’yi desteklemekteki kararlılığını koruyor.

Fotoğraflar: Reuters

Bu yöndeki son işaret, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’in açıklamaları.

Geçtiğimiz hafta Suriye’ye gidip DSG’nin siyasi liderleri ve komutanlarıyla bir araya gelerek ‘ABD desteğini teyit eden’ Votel, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte de YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın ardından sıranın YPG’nin elindeki Menbiç’te olduğunu söylediği hatırlatılan Votel, bu yönde herhangi bir hareketin koalisyonun IŞİD’e karşı harekat planını etkileyeceğini söyledi.

Votel, Türkiye’nin ve ABD’nin desteklediği güçlerin karşı karşıya gelmemesi için Türk meslektaşlarıyla bir arada hareket ettiklerini de belirtti.

DSG’nin iddiasıyla örtüşüyor

Votel’in açıklaması akıllara geçen hafta DSG Sözcüsü Talal Sülo ve diğer DSG’li yetkililerin sözlerini getirdi. Votel’le Suriye ziyaretinde bir araya gelen Sülo, ABD’den Rakka operasyonuyla ilgili ağır silah sözü aldıklarını belirtirken, görüşmeyi, ‘Amerikan desteğinin teyidi’ olarak nitelemişti.

Bir başka DSG’li de Votel’in YPG’nin elindeki Menbiç’i ‘Türkiye tarafından düzenlenecek veya desteklenecek herhangi bir saldırıya karşı koruma güvencesini verdiğini’ aktarmıştı.

Votel’in AFP’ye verdiği demeçte Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesinin IŞİD’le mücadele planını etkileyebileceği yönündeki yorumu, DSG’lilerin açıklamalarını pekiştirdi.

Kısa süre önce ABD’ye giden Demokratik Suriye Güçleri (DSG) liderlerinden İlham Ahmed de, Türkiye’nin IŞİD’den kurtarılan yerlere yaklaşması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD, DSG’ye en az iki kez zırhlı silah yardımında bulunmuştu.

Centcom’dan manidar tweetler

Votel’in demecinin yayınlandığı saatlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Twitter adresinden DSG’li kadın savaşçıların fotoğraflarını paylaştı.

‘Yoğun talep’ üzerine paylaşıldığı belirtilen fotoğraflarda, hayli genç, neredeyse çocuk yaşta kadın savaşçıların eğitim aldığı gözleniyor.

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