ABD’den müttefiklerine: İran’dan petrol ithalatını durdurun

Amerikan yönetimi, İran’dan petrol ithalatını durdurması için birçok ülkeden talepte bulunurken muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi.

ABD, İran ile nükleer anlaşmadan çekildikten sonra petrol ihracatçısı Tahran’ın gelir kaynaklarını kesmeye çalışıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, altı ülke ile İran arasında Temmuz 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs ayında çekilmiş, anlaşma kapsamında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını vermişti. Ankara ise İran ile nükleer anlaşmanın devamından yana tavır almıştı. Yaptırımlar 4 Kasım’da tekrar başlayacak.

Reuters’a bilgi veren ABD dışişlerinden bir yetkili ABD’nin İran’dan petrol ithal eden başlıca ülkeler Çin, Hindistan, Türkiye ve Irak ile konunun henüz görüşülmediğini ifade etti. Washington’ın müttefik ülkelerden kasım ayına kadar İran’dan petrol ithalatını tamamen durdurmasını talep ettiğini hatırlatan yetkili ABD’den bir heyetin Ortadoğu’ya hareket ederek Arap ülkelerinden İran kaynaklı petrol arzı açığını kapamalarını isteyeceğini de ifade etti.

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Yetkili, İran’dan petrol ithalatına herhangi bir muafiyet tanınıp tanınmayacağı sorusuna karşılık resmi pozisyonun muafiyete izin verilmeyeceği şeklinde olduğunu söylerken istisnaların da olabileceğini dile getirdi.

ABD dışişlerinden yapılan bu açıklamanın ardından ABD ham petrolünün varil fiyatı petrol piyasasında arzın sıkıntıya gireceği endişesiyle 2 dolardan fazla yükselerek, 25 Mayıs’tan bu yana ilk defa 70 doları aştı.