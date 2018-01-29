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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Menbiç mesajı: Oradaki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüleri, Afrin’deki PYD’lilerin IŞİD’le mücadele koalisyonuna dahil olmadığını belirterek Menbiç’teki muhataplarının Menbiç Askeri Konseyi olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre günlük basın toplantısında konuşan sözcü Adrian Rankine Galloway, Menbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ının Arap, yüzde 40’ının ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan olduğunu söyledi.

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Konseyi kenti IŞİD’den alan Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) eğittiğini ifade eden sözcü, “Biz Menbiç Askeri Konseyi’yle çalışıyoruz. Bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi” dedi.

Rankine Galloway, ABD olarak Afrin’deki Kürt gruplarla çalışmadıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Hedefimiz sadece IŞİD’i yenmek. Bu çerçevedeki operasyonların büyük bölümü Orta Fırat Vadisi’nin güney bölümünde Ebu Kemal şehri yakınlarında devam ediyor. Bir kere daha vurgulamak isterim ki; Afrin’de Türk askerleriyle karşı karşıya gelen Kürt güçlerinin küresel koalisyon ile herhangi bir bağı yok. Ancak bu durumun bize şunu gösterdiğini kabul etmek lazım; bu dikkatimizi dağıtan bir süreç. Orada olmamızın gerçek sebebi olan IŞİD’le mücadeleye odaklanma kabiliyetimizi zayıflatan bir şey.”

Albay Robert Manning de “Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel ABD’nin Türkiye’nin operasyon düzenlemeyi düşündüğünü söylediği Menbiç’ten çekilme planının olmadığını açıkladı. Menbiç’te ABD ile Türkiye’nin çatışmasından endişeli misiniz?” sorunu şöyle yanıtladı: “Elbette iki NATO müttefiki olarak çatışmanıın önlenmesi için önemli tedbirler alıyoruz. Türkiye bizim güçlerimizin nerede olduğunu biliyor. Müttefikimiz Türkiye ile yakın iletişim içindeyiz.”

Rankine Galloway’e “Bütün YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekildiğini teyit edebiliyor musunuz? Menbiç’te YPG’li kalmadı mı?” diye soruldu.

Sözcü şu yanıtı verdi: “Spekülasyon yapmayız. Ama Menbiç’teki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup. Bu yapı, Suriye’nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip.”

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