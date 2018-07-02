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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Menbiç açıklaması: YPG durumu anladı, işbirliği yapacak

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett “YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nin haberine göre, gazetecilerin sorularını cevaplayan Kosnett, Menbiç konusunda “İki ülke askeri ve diplomatik olarak çok yakın çalışıyor. Yerel insanlar güvenliklerinden ve geleceklerini belirlemekten sorumlular. Türk ve ABD askeri güçleri güvenlik konusunda yakın çalışıyorlar. YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar” yanıtını verdi.

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Yeni büyükelçinin atanmasına ilişkin soruya “Birçok isim var. Beyaz Saray açıklama yapmadan resmi açıklama olmaz. Başkan Trump Türkiye’ye en yüksek profilli büyükelçiyi gönderecektir” yanıtını veren Kosnett, bir gazetecinin senatörlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatması üzerine “Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş pastör Branson, diğer Amerikan vatandaşları ve büyükelçilik çalışanlarının adaletsizce tutuklandığı yönündedir. İlişkilerde birçok konu var ama bu konunun çözülmesi iki ülke ilişkilerinde diğer konularda da gelişme sağlayacaktır” diye konuştu.

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