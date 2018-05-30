ABD’den Menbiç açıklaması: Türkiye ile henüz anlaşma sağlamış değiliz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolü konusunda Türkiye ile henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Türkiye ile ABD arasında YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması konusunda görüşmeler halen sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs’ta Suriye konusunda oluşturulan ‘Türkiye-ABD ortak çalışma grubu‘nun yaptığı toplantıyla ilgili olarak “Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir” açıklamasını yapmıştı.

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Nauert, günlük rutin basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine “Henüz Türk hükümetiyle anlaşma sağlamış değiliz. İstişarelerimiz devam ediyor. Çalışma grubu yapılacak işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil” dedi. Nauert iki ülke dışişleri bakanlarının 4 Haziran’da Washington’da Menbiç’i görüşeceklerini de açıkladı.