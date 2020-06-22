ABD’den, Libya’daki taraflara ‘ateşkese bağlılık’ çağrısı

ABD, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin ‘gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini’ açıklamasının ardından Libya’daki tüm taraflara ‘ateşkese bağlı kalmaları’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf. Reuters (Arşiv)

Sisi, askerlere hitaben, “Mısır sınırları içinde veya gerekirse dışında her türlü görevi yerine getirmeye hazır olun” ifadesini kullanmıştı.

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Twitter hesabından şu mesaj yayınlandı: “ABD, Libya’da tüm taraflarda çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Taraflara ateşkese bağlı kalmaları ve derhal müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin 5 artı 5 görüşmeleri, Kahire Bildirgesi ve Berlin süreci yoluyla ilerleme inşa etmeliyiz.”

AA’nın haberine göre, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, Sisi’nin açıklamalarına ilişkin soruya, “Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor” yanıtını vermişti.

Stano, uluslararası aktörlerin gerginliği artırmak yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, “Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm” diye konuşmuştu.