ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Düzgün bir anlaşma olmazsa masadan kalkarız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore’nin nükleer programına ilişkin görüşmelerin yanlış yönde ilerlemesi halinde ABD’nin Kuzey Kore ile yapacağı müzakerelerden uzaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Pompeo Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda yaptığı açıklamada, “Kötü bir anlaşma seçenek değil. Amerikan halkı, bunu istenilen şekilde yapmak için bize güveniyor. Eğer düzgün bir anlaşma masada olmazsa, saygılı bir şekilde uzaklaşacağız” dedi.

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Pompeo ayrıca ABD’nin Kuzey Kore lideri Kim’e taviz vermediğini ve taviz vermeye niyetleri olmadığını belirtti.

Kim ile ortak zemin bulmak için yapılacak çok şey olduğunu ifade eden Pompeo, nükleer silahların yok edilmesi için ‘stratejik değişiklik’ yapmayı umuyor.

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‘Türkiye NATO’da kalmalı’

Öte yandan, Türkiye’nin NATO’da kalması gerektiğini söyleyen Pompeo, F-35’lerin Türkiye’ye sevkiyatı konusunda son kararı henüz vermediklerini belirtti.

Pompeo, Türkiye’nin NATO üyeliği hakkında, “Eğer Savunma Bakanı (James) Mattis, benim yerimde olsaydı Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasını savunurdu. Ben de aynı fikirdeyim. Türkiye NATO üyesi olarak kalmalı” diye konuştu. Pompeo, Türkiye’nin NATO ülkesi olduğu için NATO’nun çıkarlarına uygun hareket etmesi gerektiği sözlerine ekledi.

ABD dışişleri bakanı, Türkiye’ye F-35 bombardıman uçaklarının teslimiyle ilgili nihai kararınsa verilmediğini söyledi.

Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini hala almadığını düşündüğünü ve bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını da belirtti.