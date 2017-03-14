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ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli

ABD, Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan krizin karşılıklı saygı içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, telefonla gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin Türkiye ve Hollanda arasındaki krizi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Kriz için “Her ikisi de NATO müttefikimiz olan Hollanda ve Türkiye hükümetleri arasında bir mesele” diyen Toner, ABD olarak her iki ülkeyi ‘tansiyonu artırıcı söylemlerden kaçınmaya ve karşılıklı saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye’ çağırdıklarını belirtti.

Sözcü, suçlu tarafın hangisi olduğuna dair soruyu ise her iki ülkeye yönelttiği saygı çağrısını yineleyerek cevap verdi.

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