Amerikan yönetiminden Suriye politikasına dair bir itiraf geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye konusundaki diplomatik girişimlerimiz sonuçsuz kaldı” dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye’de ‘içinde bulundukları durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını’ düşündüğünü, ocak ayında görevini teslim etmeden önce durumun değişebileceğini umduğunu söyledi. Sözcü, bakan için, “Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilerdi” dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye’de ‘içinde bulundukları durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını’ düşündüğünü, ocak ayında görevini teslim etmeden önce durumun değişebileceğini umduğunu söyledi. Sözcü, bakan için, “Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilerdi” dedi.

Kirby, ABD’nin diplomatik çözüm arayışlarının tarafları bir araya getiremediğine ilişkin sorulara ise asıl ‘askeri müdahalenin bu savaşı sonlandıracağının düşünmenin’ başarısızlık olduğunu belirterek yanıt verdi. Sözcü, Rusya ve İran’ın müdahalelerini başarısızlık olarak niteledi.

‘Savaşın biteceğine dair herhangi bir işaret görmedik’

Kirby şöyle devam etti: “Halep’teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez. Daha önce defalarca söyledik; muhalifler savaşmaya devam edecek, aşırıcı grupların Suriye’ye ilgisi devam edecek, mültecilerin sayısı artacak. Suriye’de herhangi bir diplomatik çözüme ulaşılmadı. Savaşın biteceğine dair herhangi bir işaret görmedik. Bu sadece ABD’nin görüşü değil, uluslararası toplum da Halep’te yaşanan gelişmelerin savaşı sona erdirecek bir adım olduğunu düşünmüyor.”