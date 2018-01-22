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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den ‘itidal çağrısı’: Afrin harekatından kaygı duyuyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı sınır ötesi operasyondan kaygı duyduklarını belirtti ve her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, bir süredir beklenen Afrin sınır ötesi askeri operasyonunu önce hava ardından kara harekatı ile hafta sonu başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini, Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını açıklamıştı.

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Tillerson, Londra’ya giderken yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonundan kaygı duyuyoruz” dedi.

Tillerson ayrıca “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma yönündeki meşru hakkını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi.

Her iki tarafın da itidal göstermesini ve sivil kayıpları en aza indirmesini isteyen Tillerson, ABD’nin ‘Türkiye’nin meşru güvenlikle ilgili kaygılarını ele almak için birlikte çalışarak ne yapabileceklerini görmeyi amaçladığını’ belirtti.

ABD’li bakan ayrıca, ABD’nin Suriye’ye istikrar getirmeye odaklandığını ve iç savaşa son vermek için çaba harcayacağını ifade etti.

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