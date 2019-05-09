ABD’den İstanbul seçimi açıklaması: Bu olağan dışı durumu not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul belediye başkanlığı seçimi için bir yazılı açıklama yaprak “Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” dedi.

Açıklamada YSK’nın seçim tekrar kararı kastedilerek “Türkiye’nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz” denildi.

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Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği olduğu hatırlatılan açıklamada “Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.