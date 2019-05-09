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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den İstanbul seçimi açıklaması: Bu olağan dışı durumu not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul belediye başkanlığı seçimi için bir yazılı açıklama yaprak “Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” dedi.

Açıklamada YSK’nın seçim tekrar kararı kastedilerek “Türkiye’nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz” denildi.

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Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği olduğu hatırlatılan açıklamada “Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

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