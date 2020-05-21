ABD’den İranlı 12 yetkiliye ülkeye giriş yasağı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli’nin de içinde bulunduğu 12 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine ekleyerek ülkeye giriş yasağı koyduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Fazli’nin İran’daki gösterilere katılan eylemcilere şiddet uygulanması yönünde polise talimat vererek yapılan insan hakları ihlallerinde büyük rol oynadığını vurgulayan Pompeo, “Fazli ve rejimin hedefi barışçıl protestoları ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaktı. Bu talimat, 23’ü çocuk olmak üzere bir çok eylemcinin ölümüne neden oldu” ifadelerini kullandı.

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Pompeo, Fazli’nin bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım listesine alındığını belirterek kendisi ve aile üyelerinin ABD’ye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Eski istihbarat başkanına yaptırım

Ayrıca İran’ın eski istihbarat başkanı Ali Fallahian’in de yaptırım listesine alındığını kaydeden Pompeo, Fallahian’in geçmişte diğer ülkelerde düzenlenen suikast ve terör saldırılarına karıştığını belirtti.

Pompeo, Fallahian’in 1994’de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’deki Yahudi derneğine ve 1995’te Gazze’de düzenlenen bombalı saldırılardan sorumlu olduğu gerekçesiyle ABD’ye girişinin yasaklandığını belirtti.

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Pompeo şunları kaydetti: “Bu karar üzerinden İran halkına şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim taleplerini desteklemeye ve rejim tarafından susturulanların sesi olmaya devam edeceğimiz mesajını gönderiyoruz. İran’a kendi halkına saygılı davranması konusundaki baskımız bitmeyecek.”