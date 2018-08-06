ABD’den İran’a yönelik yeni kararname: Yaptırımların delinmesi önlenecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımlara dair yeni bir kararname imzaladı.

AA’nın haberine göre Trump’ın imzaladığı yeni başkanlık kararnamesi Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

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Kararnameyle, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Kararnameyle İran’ın ABD dolarına ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD’nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere yaptırım uygulanması talimatı verildi.

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Kimlere ceza var?

Kararnameye göre 7 Ağustos ve sonrasında, İran hükümetinin ABD doları ve değerli madenleri satın almasına ve temin etmesine yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlar ABD’nin yaptırımlarına tabi tutulacak.

Ayrıca, İran otomotiv sektörünü ilgilendiren ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenler yine 7 Ağustos tarihinden itibaren yaptırımlarla cezalandırılacak.

Yine, 5 Kasım’dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, Naftiran Ticaret Şirketi ve İran Merkez Bankası’na yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara da yaptırım uygulanacak.

Kararnamede, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesinde yer alan şahıslara destek verenlerin de 5 Kasım’dan itibaren yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

ABD-İran nükleer krizi

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımların da yeniden devreye sokulacağı bildirilmişti.

İran’a yönelik ABD yaptırımları, yerel saatle bu gece yarısı devreye giriyor. Trump’ın kararnamesi, yaptırımların uygulanmaya başlanmasından hemen önce yayınlandı.

ABD cephesi, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak gizlice nükleer silah üretimi çalışması yaptığını öne sürüyor.