ABD’den, İran’a silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’ne tasarı

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne İran’a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini öngören bir karar tasarısı sundu.

Fotoğraf: AA

BM Güvenlik Konseyi’nin 13 yıldır İran’a uyguladığı silah ambargosu 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekimde sona erecek.

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AA’nın haberine göre, uluslararası yaptırımların yenilenmesini isteyen ABD, yeni karar tasarısında İran’a silah ve ilgili materyallerin satışı, tedariki ve transferine ilişkin ambargonun uzatılmasını talep ediyor.

Ayrıca tasarıda ülkelere, İran’a giden gemilerde yasaklı malzemeler olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu sürece, denetleme çağrısı da yapılıyor.

Rusya ve Çin karşı

Rusya ve Çin ise İran’a yönelik yaptırımların yenilenmesine karşı çıkıyor.

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Konseyde bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az dokuzunu lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Britanya ve Fransa’dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

ABD tehdit etmişti

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, konsey tarafından ambargonun yenilenmemesi halinde, nükleer anlaşmada yer alan ihlal durumunda ABD’nin yaptırımlarının yeniden devreye sokmakla tehdit etmişti.