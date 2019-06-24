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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den İmamoğlu’na tebrik

ABD İstanbul seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, 31 Mart seçimlerine AKP’nin itiraz etmesini eleştirerek şu mesajı paylaşmıştı: “Bu haberlerin farkındayız. Adil ve özgür seçimler her demokrasi için çok önemlidir ve bu meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesinin de önemli olduğu anlamına gelir. Bu anlamda uzun ve övünülecek bir geleneğe sahip Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz.” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bu açıklamaya tepki göstermiş ve eleştirmişti.

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ABD İstanbul Konsolosluğu’nun Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız.”

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