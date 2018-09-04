Trump’tan İdlib operasyonu açıklaması: Ruslar ve İranlılar katılmakla hata yapar

ABD Başkanı Donald Trump olası İdlib operasyonu için “Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin” dedi.

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle silahlı muhaliflerin elindeki son vilayet İdlib’i ele geçirmeye yönelik kapsamlı bir harekata hazırlandığı biliniyor. Rusya’nın bölgeye yönelik 22 gündür ara verdiği hava bombardımanına bugün itibarıyla tekrar başlamıştı.

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İdlib’e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib’e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin” dedi.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Eylül 2018

ABD: Siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atar

Öte yandan, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul ederken, görüşmede Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Görüşmeyle ilgili ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamadaysa şöyle dendi: “James Jeffrey olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti. İdlib’e saldırı Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atar. Jeffrey, Suriye mağdurlarına yaklaşımından ötürü Türk Hükümeti ve halkına tekdirlerini sundu.”

Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James F. Jeffrey’nin Türkiye Ziyareti – 4 Eylül 2018 pic.twitter.com/JyZCaQ33Ck — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 4 Eylül 2018

Beyaz Saray basın sözcüsü ise bugünkü açıklamasında “Eğer Beşşar Esad yeniden kimyasal silah kullanmayı seçerse ABD ve müttefikleri hızlıca ve uygun şekilde karşılık verecektir, bu konudaki duruşumuz nettir” dedi.

Muhaliflerin son kalesi İdlib ve çevresinde 2.5 milyon sivil yaşıyor. İdlib’e olası bir operasyonun göç dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor.

İran, Rusya ve Türkiye’nin 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Suriye için üçlü bir zirve düzenlemesi planlanıyor. Zirvede İdlib ve Suriye’de Tahrir El Şam gibi radikal gruplarla nasıl mücadele edileceği konusunun konuşulacağı tahmin ediliyor.

Türkiye sınırına tank ve silah sevkiyatı

Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonu öncesi TSK sınıra yönelik tank ve silah sevkiyatına başlamıştı. Sevkiyatın amacının göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrole alınması olduğu öne sürülmüştü.