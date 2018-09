Trump’tan İdlib operasyonu açıklaması: Ruslar ve İranlılar katılmakla hata yapar

ABD Başkanı Donald Trump olası İdlib operasyonu için “Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin” dedi.

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle silahlı muhaliflerin elindeki son vilayet İdlib’i ele geçirmeye yönelik kapsamlı bir harekata hazırlandığı biliniyor. Rusya’nın bölgeye yönelik 22 gündür ara verdiği hava bombardımanına bugün itibarıyla tekrar başlamıştı.

İdlib’e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib’e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin” dedi.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Eylül 2018